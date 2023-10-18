Армія рф акцентує увагу на Харківській ділянці, на ворожі штурмові дії впливає погода - Євлаш

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"Ворог зараз акцентує увагу саме більше на Харківській ділянці - це поблизу Синьківки та Іванівки, зокрема, за минулу добу зафіксовано 15 атак - і всі на Куп'янському напрямку. Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає, імовірно, через те, що раніше він добряче тут отримав на горіхи від Сил оборони Сходу і наразі перегруповується та відновлює свої сили, проте, це ненадовго", - зазначив Євлаш.

З його слів, також на інтенсивність бойових дій зараз впливають і погодні умови - дощі впливають на перебіг штурмових дій противника і на застосування авіації та дронів.

"Продовжує інтенсифікувати свої артилерійські обстріли - от, наприклад, за минулу добу майже 700 таких він завдав... Дуже інтенсивно застосовує міномети - понад 300 разів за минулу добу", - вказав речник.

Ще шість разів, за його словами, ворог тут завдав ударів дронами-камікадзе.

"Нам вдалося, своєю чергою, ліквідувати 163 окупанти - вбитими та пораненими - та ще знищити 24 одиниці озброєння та військової техніки", - повідомив він.

"Програма-максимум для них залишається - це повна окупація Луганської та Донецької областей,.. і вони від неї не відмовилися. Але, звичайно, що вони не зупиняться ні на чому. (...) Зараз вони, ціль усього цього наступу... - це, звичайно, вони хочуть за рахунок великої кількості техніки та живої сили спробувати "добитися" до Куп'янська і спробувати його оточити, потім і захопити. Але ми маємо там потужний укріпрайон, потужні сили, які стримують цю навалу, і поки що противник не має там успіхів, та й не матиме у майбутньому", - наголосив Євлаш.

Нагадаємо

Євлаш вказував, що ворог має на меті до холодів спробувати максимально просунутися до Куп'янська.