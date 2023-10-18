Армія рф акцентує увагу на Харківській ділянці, на ворожі штурмові дії впливає погода - Євлаш
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Ворог хоче за рахунок великої кількості техніки та живої сили спробувати "добитися" до Куп'янська, але успіхів не має, за минулу добу на цьому напрямку ліквідовано 163 окупанти - загиблими та пораненими, заявив у середу в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише УНН.
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"Ворог зараз акцентує увагу саме більше на Харківській ділянці - це поблизу Синьківки та Іванівки, зокрема, за минулу добу зафіксовано 15 атак - і всі на Куп'янському напрямку. Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає, імовірно, через те, що раніше він добряче тут отримав на горіхи від Сил оборони Сходу і наразі перегруповується та відновлює свої сили, проте, це ненадовго", - зазначив Євлаш.
З його слів, також на інтенсивність бойових дій зараз впливають і погодні умови - дощі впливають на перебіг штурмових дій противника і на застосування авіації та дронів.
"Продовжує інтенсифікувати свої артилерійські обстріли - от, наприклад, за минулу добу майже 700 таких він завдав... Дуже інтенсивно застосовує міномети - понад 300 разів за минулу добу", - вказав речник.
Ще шість разів, за його словами, ворог тут завдав ударів дронами-камікадзе.
"Нам вдалося, своєю чергою, ліквідувати 163 окупанти - вбитими та пораненими - та ще знищити 24 одиниці озброєння та військової техніки", - повідомив він.
"Програма-максимум для них залишається - це повна окупація Луганської та Донецької областей,.. і вони від неї не відмовилися. Але, звичайно, що вони не зупиняться ні на чому. (...) Зараз вони, ціль усього цього наступу... - це, звичайно, вони хочуть за рахунок великої кількості техніки та живої сили спробувати "добитися" до Куп'янська і спробувати його оточити, потім і захопити. Але ми маємо там потужний укріпрайон, потужні сили, які стримують цю навалу, і поки що противник не має там успіхів, та й не матиме у майбутньому", - наголосив Євлаш.
Нагадаємо
Євлаш вказував, що ворог має на меті до холодів спробувати максимально просунутися до Куп'янська.