Ворог має на меті до холодів спробувати максимально просунутися до Куп'янська - Євлаш

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«Цей напрямок зараз є ключовим для ворога у нашій смузі відповідальності і, звичайно, що ми також діємо адекватно до оперативної обстановки. Наразі ворог 687 разів обстрілював наші позиції на цьому напрямку. Використовує традиційно як реактивну артилерію, так і ствольну. Також дуже широко застосовує свої міномети різних калібрів. Переважно це крупні калібри 120-мм, та поряд з цим застосовує свою авіацію. Це пари Су-35, Су-34, які використовують керовані авіабомби, та застосовують свою армійську авіацію, зокрема, Ка-52 та Мі-8»,- сказав Євлаш.

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Наразі мета окупантів, з його слів, - це встигнути до настання холодів здобути собі і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп’янська.

"Він (противник - ред.) вирішив зараз акцентувати на найважливішій для себе цілі, а саме - встигнути до настання холодів здобути собі і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп’янська", - сказав Євлаш.

Проте, за словами речника, "так просто їм це не вдасться", оскільки протягом довгого часу ЗСУ обладнували там інженерні позиції та робили мінно-вибухові загородження.

Зараз, додав він, дещо зменшилася інтенсивність бойових дій, через погодні умови. При цьому за минулу добу було ліквідовано 163 окупанта, 24 зразки озброєння та військової техніки було уражено, серед яких і 5 танків Т-72, шість броньованих машин, чотири гармати Д-30 та ще одна МСТА-Б. Ворог акцентує увагу поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, проте нашим Силам оборони вдається відбивати атаки, не даючи противнику просунутися вперед, вказав речник.

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