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Евлаш: цель врага - до холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Купянское направление является одним из сверхважных для врага, за минувшие сутки он 878 раз здесь обстрелял позиции ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Евлаш: цель врага - до холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску

Цитата

«Это направление сейчас является ключевым для врага в нашей полосе ответственности и, конечно, мы также действуем адекватно оперативной обстановке. Сейчас враг 687 раз обстреливал наши позиции на этом направлении. Использует традиционно как реактивную артиллерию, так и ствольную. Также очень широко применяет свои минометы различных калибров. Преимущественно это крупные калибры 120-мм, и наряду с этим применяет свою авиацию. Это пары Су-35, Су-34, которые используют управляемые авиабомбы, и применяют свою армейскую авиацию, в частности, Ка-52 и Ми-8», - сказал Евлаш.

Детали

Сейчас цель оккупантов, по его словам, - это успеть до наступления холодов получить себе и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться к Купянску.

"Он (противник - ред.) решил сейчас акцентировать на самой важной для себя цели, а именно - успеть до наступления холодов получить себе и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться к Купянску", - сказал Евлаш.

Однако, по словам спикера, "так просто им это не удастся", поскольку в течение долгого времени ВСУ оборудовали там инженерные позиции и делали минно-взрывные заграждения.

Сейчас, добавил он, несколько уменьшилась интенсивность боевых действий, из-за погодных условий. При этом за минувшие сутки было ликвидировано 163 оккупанта, 24 образца вооружения и военной техники было поражено, среди которых и 5 танков Т-72, шесть бронированных машин, четыре пушки Д-30 и еще одна МСТА-Б. Враг акцентирует внимание вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надии, однако нашим Силам обороны удается отражать атаки, не давая противнику продвинуться вперед, указал спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении - спикер

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