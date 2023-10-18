Армия рф акцентирует внимание на Харьковском участке, на вражеские штурмовые действия влияет погода - Евлаш

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"Враг сейчас акцентирует внимание именно больше на Харьковском участке - это вблизи Синьковки и Ивановки, в частности, за минувшие сутки зафиксировано 15 атак - и все на Купянском направлении. Лиманское направление пока противник не трогает, вероятно, потому, что ранее он сильно здесь получил на орехи от Сил обороны Востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливает свои силы, однако, это ненадолго", - отметил Евлаш.

По его словам, также на интенсивность боевых действий сейчас влияют и погодные условия - дожди влияют на ход штурмовых действий противника и на применение авиации и дронов.

"Продолжает интенсифицировать свои артиллерийские обстрелы - вот, например, за минувшие сутки почти 700 таких он нанес... Очень интенсивно применяет минометы - более 300 раз за минувшие сутки", - указал спикер.

Еще шесть раз, по его словам, враг здесь нанес удары дронами-камикадзе.

"Нам удалось, в свою очередь, ликвидировать 163 оккупанта - убитыми и ранеными - и еще уничтожить 24 единицы вооружения и военной техники", - сообщил он.

"Программа-максимум для них остается - это полная оккупация Луганской и Донецкой областей,.. и они от нее не отказались. Но, конечно, что они не остановятся ни на чем. (...) Сейчас они, цель всего этого наступления... - это, конечно, они хотят за счет большого количества техники и живой силы попытаться "добиться" до Купянска и попытаться его окружить, потом и захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие, и пока противник не имеет там успехов, да и не будет иметь в будущем", - отметил Евлаш.

Напомним

Евлаш указывал, что враг имеет целью до холодов попытаться максимально продвинуться к Купянску.