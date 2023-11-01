Силы обороны срывают попытки россиян продвигаться вперед на Купянском направлении - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. россияне хотят снова оккупировать Купянск, однако украинские военные срывают их попытки продвигаться вперед. Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, информирует УНН.
Цитата
«Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян понятна - они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед», - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника.
Ранее
УНН сообщал, что враг хочет за счет большого количества техники и живой силы попытаться "добиться" до Купянска.