Сили оборони знищили понад 300 тисяч російських військових – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 300 810 осіб, 5211 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб,
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- танків ‒ 5211 (+21) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од,
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- артилерійських систем – 7227 (+25) од,
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- РСЗВ – 844 (+10) од,
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- засоби ППО ‒ 562 (+3) од,
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- літаків – 321 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21),
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- крилаті ракети ‒ 1546 (+2),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од,
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- спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).
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