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Силы обороны ликвидировали более 300 тысяч российских военных – Генштаб

Киев • УНН

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Киев. 31 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 300 810 человек, 5211 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны ликвидировали более 300 тысяч российских военных – Генштаб

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 300 810 (+870) человек,
  • танков - 5211 (+21) ЕД,
  • боевых бронированных машин - 9804 (+29) ЕД,
  • артиллерийских систем – 7227 (+25) ЕД,
  • РСЗО – 844 (+10) Ед,
  • средства ПВО - 562 (+3) ед,
  • самолетов – 321 (+0) ЕД,
  • вертолетов – 324 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21),
  • крылатые ракеты ‒ 1546 (+2),
  • корабли / катера - 20 (+0) ЕД,
  • подводные лодки - 1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9590 (+35) ЕД,
  • специальная техника - 1016 (+2).

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