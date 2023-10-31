Силы обороны ликвидировали более 300 тысяч российских военных – Генштаб
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 300 810 человек, 5211 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 300 810 (+870) человек,
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- танков - 5211 (+21) ЕД,
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- боевых бронированных машин - 9804 (+29) ЕД,
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- артиллерийских систем – 7227 (+25) ЕД,
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- РСЗО – 844 (+10) Ед,
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- средства ПВО - 562 (+3) ед,
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- самолетов – 321 (+0) ЕД,
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- вертолетов – 324 (+0) ЕД,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21),
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- крылатые ракеты ‒ 1546 (+2),
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- корабли / катера - 20 (+0) ЕД,
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- подводные лодки - 1 (+0) ЕД,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9590 (+35) ЕД,
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- специальная техника - 1016 (+2).
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