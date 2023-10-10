Сили оборони за добу ліквідували п'ять ворожих складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За минулу добу Силам оборони України вдалося знищити 5 ворожих складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«365 обстрілів завдав противник за минулу добу по позиціях наших Збройних сил та чотири атаки ворога було відбито. 165 окупантів вдалося ліквідувати на Бахмутському напрямку, ще один потрапив в полон. Також ми знищили одну Т-30 гармату та ще 5 складів з боєприпасами», - відзвітував Ілля Євлаш.
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На південному фланзі Бахмуту, з його слів, ЗСУ продовжують наступальні дії, сотнями метрів звільняючи від ворогів тимчасово окуповані території. Наразі там працюють всі наявні сили і засоби, зокрема сьогодні підрозділи армійської авіації завдали потужне ураження по скупченню особового складу противника, ліквідувавши 165 окупантів. Проте й ворог не полишає марних спроб відбити раніше втрачені положення біля Кліщіївки та Андріївки.
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