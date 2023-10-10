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Сили оборони за добу ліквідували п'ять ворожих складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували п'ять ворожих складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 318109 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За минулу добу Силам оборони України вдалося знищити 5 ворожих складів з боєприпасами на Бахмутському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«365 обстрілів завдав противник за минулу добу по позиціях наших Збройних сил та чотири атаки ворога було відбито. 165 окупантів вдалося ліквідувати на Бахмутському напрямку, ще один потрапив в полон. Також ми знищили одну Т-30 гармату та ще 5 складів з боєприпасами», - відзвітував Ілля Євлаш.

Деталі

На південному фланзі Бахмуту, з його слів, ЗСУ продовжують наступальні дії, сотнями метрів звільняючи від ворогів тимчасово окуповані території. Наразі там працюють всі наявні сили і засоби, зокрема сьогодні підрозділи армійської авіації завдали потужне ураження по скупченню особового складу противника, ліквідувавши 165 окупантів. Проте й ворог не полишає марних спроб відбити раніше втрачені положення біля Кліщіївки та Андріївки.

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