Силы обороны за сутки ликвидировали пять вражеских складов с боеприпасами на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. За минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 5 вражеских складов с боеприпасами на Бахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«365 обстрелов нанес противник за минувшие сутки по позициям наших Вооруженных сил и четыре атаки врага были отбиты. 165 оккупантов удалось ликвидировать на Бахмутском направлении, еще один попал в плен. Также мы уничтожили одну Т-30 пушку и еще 5 складов с боеприпасами», - отчитался Илья Евлаш.
Детали
На южном фланге Бахмута, по его словам, ВСУ продолжают наступательные действия, сотнями метров освобождая от врагов временно оккупированные территории. Сейчас там работают все имеющиеся силы и средства, в частности сегодня подразделения армейской авиации нанесли мощное поражение по скоплению личного состава противника, ликвидировав 165 оккупантов. Однако и враг не оставляет тщетных попыток отбить ранее утраченные положения возле Клещиевки и Андреевки.
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