Сили оборони "відмінусували" ще один російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сили оборони України збили на східному напрямку ворожі штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Телеграм, пише УНН.
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"25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки.