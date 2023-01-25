Сили оборони "відмінусували" ще один російський штурмовик Су-25

Цитата

"25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки.