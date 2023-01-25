Силы обороны "отминусовали" еще один российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Силы обороны Украины сбили на восточном направлении вражеские штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10", сообщили в Воздушных силах ВСУ в Телеграм, пишет УНН.
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"25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники.