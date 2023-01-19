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Сили оборони відбивають наступи і з боку Білогорівки, і з боку Сватового - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. По всіх напрямках Луганської області тривають важкі бої. Навіть попри те, що окупанти підтягують резерви, наші Сили оборони поступово просуваються вперед. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Сили оборони відбивають наступи і з боку Білогорівки, і з боку Сватового - Гайдай

Цитата

«В нас важкі бойові дії по всіх напрямках Луганщини, як з боку Білогорівки, так і з боку Сватівсько-Кремінського напрямку. Ситуація повністю контрольована військовими. Всі контрнаступи, які намагалися робити російські окупаційні війська, відбиті, і з боку Білогорівки, і з боку Сватового. Не допомагають і ті резерви, які підтягують до росіяни у вигляді вже кадрових військових, десантних військ. Їх розбивають і потроху просуваються вперед наші Сили оборони», – зазначив Гайдай.

Траса Сватово-Кремінна наразі небезпечна для пересування окупантів, тому що обстрілюється нашими військами. Тож окупанти намагаються користуватися іншими логістичними шляхами, вказав він.

«Кілометрові черги з фур, що вишукувалися біля Луганська, говорять про те, що вони вже бояться накопичувати у величезних складах боєкомплект і потім короткою логістичною ланкою провозити безпосередньо до лінії фронта. Тобто, вони підвозять, потім перезавантажують військові у свої “Камази” і далі вже їдуть на передову. Це, звісно, трохи гальмує і збиває темп артилерії», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

У Новопскові на Луганщині російські окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову відпускати дитину до школи.

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