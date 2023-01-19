Силы обороны отражают наступления и со стороны Белогоровки, и со стороны Сватово - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По всем направлениям Луганской области продолжаются тяжелые бои. Даже несмотря на то, что оккупанты подтягивают резервы, наши Силы обороны постепенно продвигаются вперед. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«У нас тяжелые боевые действия по всем направлениям Луганской области, как со стороны Белогоровки, так и со стороны Сватовско-Креминского направления. Ситуация полностью контролируется военными. Все контрнаступления, которые пытались делать российские оккупационные войска, отбиты, и со стороны Белогоровки, и со стороны Сватово. Не помогают и те резервы, которые подтягивают к россияне в виде уже кадровых военных, десантных войск. Их разбивают и понемногу продвигаются вперед наши Силы обороны», – отметил Гайдай.
Трасса Сватово-Кременная сейчас опасна для передвижения оккупантов, потому что обстреливается нашими войсками. Поэтому оккупанты пытаются пользоваться другими логистическими путями, указал он.
«Километровые очереди из фур, которые выстроились возле Луганска, говорят о том, что они уже боятся накапливать в огромных складах боекомплект и потом коротким логистическим звеном провозить непосредственно к линии фронта. То есть, они подвозят, потом перезагружают военные в свои “Камазы” и дальше уже едут на передовую. Это, конечно, немного тормозит и сбивает темп артиллерии», – сообщил Гайдай.
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