Силы обороны отражают наступления и со стороны Белогоровки, и со стороны Сватово - Гайдай

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«У нас тяжелые боевые действия по всем направлениям Луганской области, как со стороны Белогоровки, так и со стороны Сватовско-Креминского направления. Ситуация полностью контролируется военными. Все контрнаступления, которые пытались делать российские оккупационные войска, отбиты, и со стороны Белогоровки, и со стороны Сватово. Не помогают и те резервы, которые подтягивают к россияне в виде уже кадровых военных, десантных войск. Их разбивают и понемногу продвигаются вперед наши Силы обороны», – отметил Гайдай.

Трасса Сватово-Кременная сейчас опасна для передвижения оккупантов, потому что обстреливается нашими войсками. Поэтому оккупанты пытаются пользоваться другими логистическими путями, указал он.

«Километровые очереди из фур, которые выстроились возле Луганска, говорят о том, что они уже боятся накапливать в огромных складах боекомплект и потом коротким логистическим звеном провозить непосредственно к линии фронта. То есть, они подвозят, потом перезагружают военные в свои “Камазы” и дальше уже едут на передовую. Это, конечно, немного тормозит и сбивает темп артиллерии», – сообщил Гайдай.

Напомним

В Новопскове в Луганской области российские оккупанты угрожают лишением родительских прав за отказ отпускать ребенка в школу.