Сили оборони відбили атаки росіян в районі Ягідного на Донеччині

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«Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області», - розповів Ковальов.

За його словами, противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіху не мав.

Доповнення

На Бахмутському напрямку перебуває 52 тис. особового складу росіян. Загалом на Східному напрямку окупанти зосередили близько 150 тис. військових та тисячі одиниць техніки.