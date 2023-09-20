Сили оборони відбили атаки росіян в районі Ягідного на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українські військові на Бахмутському напрямку відбили атаки росіян в районі Ягідного. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області», - розповів Ковальов.
За його словами, противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіху не мав.
Доповнення
На Бахмутському напрямку перебуває 52 тис. особового складу росіян. Загалом на Східному напрямку окупанти зосередили близько 150 тис. військових та тисячі одиниць техніки.