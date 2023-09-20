Силы обороны отбили атаки россиян в районе Ягодного в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинские военные на Бахмутском направлении отбили атаки россиян в районе Ягодного. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери, закрепляются на достигнутых рубежах. Также на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области», - рассказал Ковалев.
По его словам, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но успеха не имел.
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На Бахмутском направлении находится 52 тыс. личного состава россиян. Всего на Восточном направлении оккупанты сосредоточили около 150 тыс. военных и тысячи единиц техники.