рф зосередила на Бахмутському напрямку понад 50 тис. окупантів

На запитання скільки на Бахмутському напрямку зараз росіян, Євлаш відповів: «52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу бойових броньованих машин, також 150 артилерійських систем та трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню».

Він зазначив, що всього на Східному напрямку окупанти зосередили близько 150 тис. військових та тисячі одиниць техніки.

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«Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тис. бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Досить велике угрупування», - розповів Євлаш.

Окрім того, він зазначив, що втрати росіян на сході перевищують українські втрати у 7-8 разів, що суперечить будь-якій військовій логіці та науці.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що південь - основний напрямок наступу ЗСУ, ворог тут знаходиться в обороні, проте не полишає спроб повернути втрачені населені пункти. Тому там щоденно точаться запеклі бої. Водночас на Бахмутському напрямку основні успіхи Сил оборони вздовж південного флангу.

https://www.unn.com.ua/uk/news/2046442-pivden-osnovniy-napryamok-nastupu-zsu-na-bakhmutskomu-napryamku-osnovni-uspikhi-vzdovzh-pivdennogo-flangu