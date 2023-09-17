рф сосредоточила на Бахмутском направлении более 50 тыс. оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Бахмутском направлении находится 52 тыс. личного состава россиян. Всего на Восточном направлении оккупанты сосредоточили около 150 тыс. военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.
На вопрос сколько на Бахмутском направлении сейчас россиян, Евлаш ответил: «52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там удерживают. Более тысячи боевых бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня».
Он отметил, что всего на Восточном направлении оккупанты сосредоточили около 150 тыс. военных и тысячи единиц техники.
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«Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тыс. боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка», - рассказал Евлаш.
Кроме того, он отметил, что потери россиян на востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что противоречит любой военной логике и науке.
Дополнение
В Минобороны сообщали, что юг - основное направление наступления ВСУ, враг здесь находится в обороне, однако не оставляет попыток вернуть утраченные населенные пункты. Поэтому там ежедневно идут ожесточенные бои. В то же время на Бахмутском направлении основные успехи Сил обороны вдоль южного фланга.
https://www.unn.com.ua/uk/news/2046442-pivden-osnovniy-napryamok-nastupu-zsu-na-bakhmutskomu-napryamku-osnovni-uspikhi-vzdovzh-pivdennogo-flangu