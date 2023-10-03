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Сили оборони відбили атаки росіян на кількох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень з ворогом. Сили оборони відбили атаки російських військ на кількох напрямках, противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районі Авдіївки і положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки. Про це речник Генерального штабу Павло Ковальчук розповів у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За добу відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Також рф 7 разів атакувала Україну БПЛА типу «шахед» з південно-східного напрямку. ППО знищило 4 «шахеди». На жаль, внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури», - сказав Павло Ковальчук.

Деталі

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. У районі Авдіївки Донецької області, з його слів, противник намагався відновити втрачені позиції, але успіху не мав. Також атаки ворога відбили в районі східніше Степового Донецької області. У районах Мар’їнки та Навомихайлівки Донецької області противник здійснив 10 атак – усі невдало.

Також українські воїни успішно відбили ворожі атаки на Шахтарському напрямку, у районах Старомайорського та Рівнопілля Донецької області.

У Запорізькому напрямку противник намагався безуспішно відновити втрачене положення в районі західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки.

На Мелітопольському напрямку ССО продовжують наступальну операцію, завдають окупаційному війську втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубіжах та виснажують ворога.

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На Куп'янському напрямку противник атакувальних дій не вів.

На Лиманському напрямку ССО відбили атаки противника в районі Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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