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Силы обороны отбили атаки россиян на нескольких направлениях - Генштаб

Силы обороны отбили атаки россиян на нескольких направлениях - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений с врагом. Силы обороны отбили атаки российских войск на нескольких направлениях, противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Авдеевки и положение в районе западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Об этом спикер Генерального штаба Павел Ковальчук рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«За сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Также рф 7 раз атаковала Украину БПЛА типа «шахед» с юго-восточного направления. ПВО уничтожило 4 «шахеда». К сожалению, в результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения гражданской инфраструктуры», - сказал Павел Ковальчук.

Детали

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. В районе Авдеевки Донецкой области, по его словам, противник пытался восстановить утраченные позиции, но успеха не имел. Также атаки врага отбили в районе восточнее Степного Донецкой области. В районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области противник совершил 10 атак – все неудачно.

Также украинские воины успешно отбили вражеские атаки на Шахтерском направлении, в районах Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался безуспешно восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

На Мелитопольском направлении ССО продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

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На Купянском направлении противник атакующих действий не вел.

На Лиманском направлении ССО отбили атаки противника в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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