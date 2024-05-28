Сікорський про польських військових в Україні: "Не варто виключати жодного варіанту"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив розгортання польських військ в Україні для припинення війни, заявивши: "Не можна виключати жодного варіанту".
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає жодного варіанту для припинення війн в Україні, зокрема і відправку польських військ. Про це УНН повідомляє із посиланням на Wyborcza.
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Глава МЗС Польщі, також розповів, що разом із дружиною та сином приїздив в Україну. "Доставляючи допомогу, ми доїхали до Харкова, потім до Бахмута, в зону, де йшли важкі бої, до Херсона, який бомбили росіяни", - додав Сікорський.
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