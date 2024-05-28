Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает ни одного варианта для прекращения войн в Украине, в том числе и отправку польских войск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Wyborcza.

Не стоит исключать ни одного варианта. Пусть путин угадает, что мы будем делать - заявил Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши, также рассказал, что вместе с женой и сыном приезжал в Украину. "Доставляя помощь, мы доехали до Харькова, потом до Бахмута, в зону, где шли тяжелые бои, в Херсон, который бомбили россияне", - добавил Сикорский.

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