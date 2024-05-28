Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102710 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
27 мая 2024, 08:52  •  81757 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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27 мая 2024, 07:14  •  149201 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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27 мая 2024, 06:59  •  146426 просмотра

Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил развертывания польских войск в Украине для прекращения войны, заявив: «Нельзя исключать ни одного варианта».

Война •   •  5376 просмотра
Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения - снова доступны в приложении Дія после временного отсутствия с 24 по 27 мая в связи с изменением платежных реквизитов в сервисных центрах МВД.

Общество •   •  4568 просмотра
"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

российские оккупанты сокращают финансирование оккупированных территорий Запорожской области, что приводит к усилению налогового давления, проверкам и сокращению социальных выплат для жителей.

Общество •   •  6301 просмотра
Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

Большая часть Волчанска находится под контролем Вооруженных сил Украины, в то время как враг атакует небольшими группами в районе Липок, потеряв около 250 человек за минувшие сутки в Харьковской области.

Война •   •  6593 просмотра
Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы.

Общество •   •  19247 просмотра
Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

У 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышкив из села Кротошин Львовской области в больнице Святой Анны во Львове родилась девочка по имени Злата весом более 5,5 кг.

Общество •   •  11297 просмотра
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

Пытали и убили гражданского украинца: правоохранители идентифицировали еще трех офицеров ссс рф

Трое российских офицеров жестоко пытали и убили 53-летнего гражданского мужчину в Снигиревском районе Николаевской области в марте 2022 года.

Война •   •  8098 просмотра
Пытали и убили гражданского украинца: правоохранители идентифицировали еще трех офицеров ссс рф

В Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два "шахеда"

Подразделения воздушного командования «Восток» уничтожили еще два вражеских БПЛА типа «Шахед-136/131» в Синельниковском районе Днепропетровской области и Запорожской области.

Война •   •  8802 просмотра
В Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два "шахеда"

В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Министр обороны Германии Борис Писториус представил план создания новой модели военной службы, которая будет базироваться преимущественно на добровольной службе, без восстановления обязательного военного призыва.

Новости Мира •   •  7958 просмотра
В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.

политика •   •  9726 просмотра
Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине