Сигнали повітряної тривоги в Криму та в південній частині України перегукуються, бо ворог робить вигляд, що мститься — Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ворог робить вигляд, що атакуючи південну Україну “мститься” за удари по Криму. Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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“Сигнали повітряної тривоги у нашому, але тимчасово окупованому Криму, та нашим Півднем перегукуються. Треба розуміти, що ворог підступний та намагається зробити вигляд, що він мститься нам за те, що йому прилітає. Але те, хто на кого напав – усі вже давно зрозуміли. Боротьба за наші території може бути досить насиченою”, — сказала Наталія Гуменюк.
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Вона нагадала, що українські Збройні сили знищують як наступальний, так і захисний потенціал ворога, у тому числі в Криму, з якого ворог створив своєрідний військовий хаб для накопичення військових резервів.
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