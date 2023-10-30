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Сигналы воздушной тревоги в Крыму и в южной части Украины перекликаются, потому что враг создаёт видимость мести — Гуменюк

Киев • УНН

 • 30465 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Враг делает вид, что атакуя южную Украину "мстит" за удары по Крыму. Об этом в эфире телемарафона сказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Сигналы воздушной тревоги в Крыму и в южной части Украины перекликаются, потому что враг создаёт видимость мести — Гуменюк

Цитата

"Сигналы воздушной тревоги в нашем, но временно оккупированном Крыму, и нашим Югом перекликаются. Надо понимать, что враг коварен и пытается сделать вид, что он мстит нам за то, что ему прилетает. Но то, кто на кого напал – все уже давно поняли. Борьба за наши территории может быть достаточно насыщенной», – сказала Наталья Гуменюк.

Детали

Она напомнила, что украинские вооруженные силы уничтожают как наступательный, так и защитный потенциал врага, в том числе в Крыму, из которого враг создал своеобразный военный хаб для накопления военных резервов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сезон "хлопка" в Крыму: Силы обороны ведут комплексную работу, результат которой будет виден впоследствии Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

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