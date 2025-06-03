Шигаль та генсек ОЕСР обговорили посилення співпраці для інтеграції України в Організацію
Київ • УНН
Денис Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР посилення співпраці для інтеграції України. За два роки Київ приєднався до восьми правових інструментів організації.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаля під час зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом сьогодні у Парижі обговорили посилення співпраці для пришвидшення інтеграції України в Організацію. Про це УНН повідоляє з посилання на Урядовий портал.
Деталі
За словаи голови українського уряду, генсек ОЕСР відзначив успіхи Києва у досягненні запланованих цілей зі стиулювання еконоіки навіть в уовах війни.
Продовжуємо роботу для повноправного членства в Організації. За два роки спільно з ОЕСР запущено 23 заходи. Крім того, Україна приєдналася до восьми правових інструментів
Він також наголосив, що представлені ОЕСР Економічний огляд України та звіт щодо доброчесності та антикорупційної політики підтвердили позитивні зміни, досягнуті в ході урядових реформ.
Ці документи нададуть позитивний сигнал іноземним компаніям для виходу на український ринок та інвестиції у відбудову нашої держави
Прем’єр-міністр наголосив, що Україна розраховує на подальший експертний супровід ОЕСР, який сприятиме економічному відновленню та забезпеченню макроекономічної стабільності.
Довідка
ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, переважно розвинутих, які ділять принципи демократії та ринкової економіки. Її метою є сприяння економічному зростанню та соціальному прогресу.
Нагадаємо
Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025 та 2026 роках через безпекову ситуацію. Інфляційний тиск залишатиметься високим.