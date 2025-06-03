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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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Шигаль та генсек ОЕСР обговорили посилення співпраці для інтеграції України в Організацію

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Денис Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР посилення співпраці для інтеграції України. За два роки Київ приєднався до восьми правових інструментів організації.

Шигаль та генсек ОЕСР обговорили посилення співпраці для інтеграції України в Організацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаля під час зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом сьогодні у Парижі обговорили посилення співпраці для пришвидшення інтеграції України в Організацію. Про це УНН повідоляє з посилання на Урядовий портал.

Деталі

За словаи голови українського уряду, генсек ОЕСР відзначив успіхи Києва у досягненні запланованих цілей зі стиулювання еконоіки навіть в уовах війни.

Продовжуємо роботу для повноправного членства в Організації. За два роки спільно з ОЕСР запущено 23 заходи. Крім того, Україна приєдналася до восьми правових інструментів

- зазначив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що представлені ОЕСР Економічний огляд України та звіт щодо доброчесності та антикорупційної політики підтвердили позитивні зміни, досягнуті в ході урядових реформ.

Ці документи нададуть позитивний сигнал іноземним компаніям для виходу на український ринок та інвестиції у відбудову нашої держави

- сказав глава українського Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна розраховує на подальший експертний супровід ОЕСР, який сприятиме економічному відновленню та забезпеченню макроекономічної стабільності.

Довідка

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, переважно розвинутих, які ділять принципи демократії та ринкової економіки. Її метою є сприяння економічному зростанню та соціальному прогресу.

Нагадаємо

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025 та 2026 роках через безпекову ситуацію. Інфляційний тиск залишатиметься високим.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
Париж
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Brent Oil
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