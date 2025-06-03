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Нью-Йорк Таймс

Шигаль и генсек ОЭСР обсудили усиление сотрудничества для интеграции Украины в Организацию

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Денис Шмыгаль обсудил с генсеком ОЭСР усиление сотрудничества для интеграции Украины. За два года Киев присоединился к восьми правовым инструментам организации.

Шигаль и генсек ОЭСР обсудили усиление сотрудничества для интеграции Украины в Организацию

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом сегодня в Париже обсудили усиление сотрудничества для ускорения интеграции Украины в Организацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

По словам главы украинского правительства, генсек ОЭСР отметил успехи Киева в достижении запланированных целей по стимулированию экономики даже в условиях войны.

Продолжаем работу для полноправного членства в Организации. За два года совместно с ОЭСР запущено 23 мероприятия. Кроме того, Украина присоединилась к восьми правовым инструментам

- отметил Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что представленные ОЭСР Экономический обзор Украины и отчет о добропорядочности и антикоррупционной политике подтвердили положительные изменения, достигнутые в ходе правительственных реформ.

Эти документы предоставят положительный сигнал иностранным компаниям для выхода на украинский рынок и инвестиции в восстановление нашего государства

- сказал глава украинского правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшее экспертное сопровождение ОЭСР, которое будет способствовать экономическому восстановлению и обеспечению макроэкономической стабильности.

Справка

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) - это международная организация, объединяющая 38 стран, преимущественно развитых, которые разделяют принципы демократии и рыночной экономики. Ее целью является содействие экономическому росту и социальному прогрессу.

Напомним

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2% в 2025 и 2026 годах из-за ситуации с безопасностью. Инфляционное давление будет оставаться высоким.

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономикаполитика
Париж
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
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