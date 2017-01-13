Швидкісний поїзд Київ-Львів-Перемишль перевіз майже 9 тис.пасажирів

З початку запровадження руху поїзда під час здійснення контролю прикордонниками було оформлено близько 8,8 тисяч пасажирів, з них — майже 7,4 тисяч громадяни України та майже 1,4 тисяча іноземців. В середньому за зміну в обидва напрямки прикордонники оформляють понад 400 пасажирів. А от в період святкових та вихідних днів кількість пасажирів складала в середньому до 560 осіб.

Нагадаємо, КМУ погодив спрощене проходження митних процедур для пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль.