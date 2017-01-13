Скоростной поезд Киев-Львов-Перемышль перевез почти 9 тыс.пасажирив
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С начала введения движения скоростного поезда "Киев-Львов-Перемышль" при осуществлении контроля пограничниками было оформлено около 8,8 тысяч пассажиров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
С начала введения движения поезда при осуществлении контроля пограничниками было оформлено около 8,8 тысяч пассажиров, из них - почти 7,4 тысячи граждане Украины и почти 1,4 тысячи иностранцев. В среднем за смену в оба направления пограничники оформляют более 400 пассажиров. А вот в период праздничных и выходных дней количество пассажиров составляла в среднем до 560 человек.
Напомним, КМУ согласовал упрощенное прохождение таможенных процедур для пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль.