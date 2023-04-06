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Швеція виділить додаткові 58 млн євро для власних збройних сил на вступ до НАТО

Швеція виділить додаткові 58 млн євро для власних збройних сил на вступ до НАТО

Київ • УНН

 • 602291 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що збройні сили країни отримають цього року 58 мільйонів євро (660 мільйонів шведських крон) у вигляді додаткового фінансування на вступ до НАТО, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Цитата

"Швеція повинна вжити заходів для зміцнення своєї обороноздатності... З сьогоднішнім оголошенням ми маємо більшу свободу дій щодо політики безпеки та оборони", - сказав Йонсон під час пресконференції.

Деталі

Зазначається, що додаткове фінансування включає членський внесок у НАТО у розмірі близько 26 мільйонів євро та витрати на адаптацію різних систем командування та управління до оборонного альянсу. Міністр також наголосив на важливості просування шведської програми озброєння, поки в Україні триває війна.

Водночас уряд також пропонує, щоб Сили оборони замовили додаткові системи озброєння та оборонні матеріали на суму 1,4 мільярда євро до 2033 року, що, зокрема, дозволить фінансувати модернізацію винищувача Jas Gripen. За словами речника з економічної політики ультраправих Шведських демократів Оскара Сйоштедта, це дозволить отримати додаткові замовлення на оборонне обладнання вже у 2023 році.

"Тому дуже важливо, щоб збройні сили Швеції могли якнайшвидше розмістити додаткові замовлення на обладнання", - сказав він, додавши, що переозброєння військ наразі відбувається в багатьох країнах.

Крім цього, Йонсон зауважив, що Швеція приєднається до НАТО, навіть якщо парламентська ратифікація Угорщини та Туреччини все ще відсутня. Очікується, що угорський парламент незабаром проголосує з цього питання,  тим часом як турецьке вето "все ще висить у повітрі", враховуючи триваючу суперечку між Анкарою та Стокгольмом, пише Euractiv.

Доповнення

У січні правий датсько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран біля турецького посольства. Його крок спровокував масові демонстрації в мусульманському світі та зіпсував відносини між Стокгольмом і Анкарою. Президент Туреччини Ердоган тепер вимагає від Швеції змінити свої закони, щоб таке спалення Корану стало незаконним. Наразі згідно зі шведським законодавством, спалення такої книги, як Коран, підпадає під захист свободи слова.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеції необхідно вжити подальших кроків, щоб Анкара ратифікувала її заявку на членство в НАТО.

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