Швеція має зробити більше, щоб Туреччина ратифікувала її заявку в НАТО - голова МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеції необхідно вжити подальших кроків, щоб Анкара ратифікувала її заявку на членство в НАТО, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Стосовно ставлення Анкари до вступу Швеції до НАТО Чавушоглу зазначив, що "у Швеції мають місце пропаганда та збирання коштів на потреби терористів". "Анкара очікує від Стокгольма реальних кроків щодо видачі бойовиків", - наголосив він.
"Наша позиція гранично чітка. Туреччина завжди виступала за підтримку політики відкритих дверей НАТО. Однак Швеції потрібно вжити більше дій у питанні боротьби зі злочинністю", - зазначив він.
Доповнення
Шлях Швеції до членства в НАТО залишається заблокованим Туреччиною та Угорщиною. Як пише Reuters, Туреччина гальмує Швецію, заявляючи, що та не сприймає всерйоз занепокоєння Анкари щодо безпеки та не дотримується своєї частини угоди, укладеної в Мадриді минулого року, яка викладає низку проблем, які Стокгольму необхідно було вирішити.
Швеція розкритикувала Туреччину за порушення прав людини та недотримання демократичних стандартів, що дратує політиків в Анкарі.
Туреччина стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних угруповань - звинувачення, яке Швеція заперечує, - і вимагає їх екстрадиції як крок до ратифікації членства Швеції.
Останніми тижнями Туреччина виступала проти протестів у Стокгольмі, під час яких була спалена мусульманська священна книга Коран, а в іншому випадку опудало Ердогана повісили догори ногами. Анкара каже, що це злочини на ґрунті ненависті. Швеція каже, що на них поширюється закон про свободу слова.
Аналітики очікують, що Туреччина ратифікує заявку Швеції не раніше, ніж після виборів у Туреччині 14 травня. Вважається, що Угорщина наслідує приклад Анкари.