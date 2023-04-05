Швеция должна сделать больше, чтобы Турция ратифицировала ее заявку в НАТО - глава МИД

Детали

Относительно отношения Анкары к вступлению Швеции в НАТО Чавушоглу отметил, что "в Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов". "Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", - подчеркнул он.

"Наша позиция предельно четкая. Турция всегда выступала за поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", - отметил он.

Дополнение

Путь Швеции к членству в НАТО остается заблокированным Турцией и Венгрией. Как пишет Reuters, Турция тормозит Швецию, заявляя, что та не воспринимает всерьез беспокойство Анкары по поводу безопасности и не соблюдает свою часть соглашения, заключенного в Мадриде в прошлом году, что излагает ряд проблем, которые Стокгольму необходимо было решить.

Швеция раскритиковала Турцию за нарушение прав человека и несоблюдение демократических стандартов, что раздражает политиков в Анкаре.

Турция утверждает, что Стокгольм укрывает членов террористических группировок - обвинение, которое Швеция отрицает, - и требует их экстрадиции в качестве шага к ратификации членства Швеции.

В последние недели Турция выступала против протестов в Стокгольме, во время которых была сожжена мусульманская священная книга Коран, а в другом случае чучело Эрдогана повесили вверх ногами. Анкара говорит, что это преступления на почве ненависти. Швеция говорит, что на них распространяется закон о свободе слова.

Аналитики ожидают, что Турция ратифицирует заявку Швеции не раньше, чем после выборов в Турции 14 мая. Считается, что Венгрия последует примеру Анкары.