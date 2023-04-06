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Швеция выделит дополнительные 58 млн евро для собственных вооруженных сил на вступление в НАТО

Швеция выделит дополнительные 58 млн евро для собственных вооруженных сил на вступление в НАТО

Киев • УНН

 • 602290 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Вооруженные силы страны получат в этом году 58 миллионов евро (660 миллионов шведских крон) в виде дополнительного финансирования на вступление в НАТО, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Швеция должна принять меры для укрепления своей обороноспособности... С сегодняшним объявлением мы имеем большую свободу действий в отношении политики безопасности и обороны", - сказал Йонсон во время пресс-конференции.

Детали

Отмечается, что дополнительное финансирование включает членский взнос в НАТО в размере около 26 миллионов евро и расходы на адаптацию различных систем командования и управления к оборонному альянсу. Министр также подчеркнул важность продвижения шведской программы вооружения, пока в Украине продолжается война.

В то же время правительство также предлагает, чтобы Силы обороны заказали дополнительные системы вооружения и оборонные материалы на сумму 1,4 миллиарда евро до 2033 года, что, в частности, позволит финансировать модернизацию истребителя Jas Gripen. По словам спикера по экономической политике ультраправых Шведских демократов Оскара Сйоштедта, это позволит получить дополнительные заказы на оборонное оборудование уже в 2023 году.

"Поэтому очень важно, чтобы вооруженные силы Швеции могли как можно быстрее разместить дополнительные заказы на оборудование", - сказал он, добавив, что перевооружение войск сейчас происходит во многих странах.

Кроме этого, Йонсон отметил, что Швеция присоединится к НАТО, даже если парламентская ратификация Венгрии и Турции все еще отсутствует. Ожидается, что венгерский парламент вскоре проголосует по этому вопросу,  тем временем как турецкое вето "все еще висит в воздухе", учитывая продолжающийся спор между Анкарой и Стокгольмом, пишет Euractiv.

Дополнение

В январе правый датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран возле турецкого посольства. Его шаг спровоцировал массовые демонстрации в мусульманском мире и испортил отношения между Стокгольмом и Анкарой. Президент Турции Эрдоган теперь требует от Швеции изменить свои законы, чтобы такое сожжение Корана стало незаконным. Сейчас согласно шведскому законодательству, сожжение такой книги, как Коран, подпадает под защиту свободы слова.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции необходимо предпринять дальнейшие шаги, чтобы Анкара ратифицировала ее заявку на членство в НАТО.

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