Швеція та Норвегія очікують пояснень від Данії щодо стеження за їхніми політиками

Деталі

“Ми вимагаємо повної інформації з питань, що стосуються шведських громадян, компаній і інтересів. І ми повинні побачити відповідь політиків в Данії”, — наводить телеканал слова міністра оборони Швеції Петера Хультквіста.

Хультквіст обговорив питання з норвезьким колегою Франком Бакке-Єнсеном. “Ми серйозно ставимося до звинувачень (у шпигунстві)”, — зазначив останній.

Міністерка оборони Данії Тріне Брамса відмовилася від інтерв’ю, але в письмовому коментарі пояснила: “Питання розвідки обговорюються в профільному комітеті парламенту. У більш загальному плані я можу сказати, що цей уряд дотримується тієї ж позиції, що і колишній прем’єр-міністр у 2013 і 2014 роках — систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустимо”.

АНБ і Служба військової розвідки Данії також не стали коментувати історію зі шпигунством.

Контекст

У неділю ряд ЗМІ в Німеччині, Данії, Швеції повідомили про те, що данські спецслужби допомагали АНБ стежити за європейськими політиками. Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. З тих пір історія обростала все новими подробицями — з’ясувалося, що американська розвідка протягом багатьох років стежила за тисячами цілей в Європі, прослуховувала громадян ФРН і навіть декілька разів підключалася до телефону канцлера Ангели Меркель.

У листопаді минулого року також стало відомо про факти шпигунства на шведських оборонних підприємствах з боку АНБ: моніторинг здійснювався з американської бази в Данії. Інтерес для розвідки представляли шведська SAAB і датський концерн Terma. За даними журналістів, АНБ забезпечило собі доступ до оптоволоконних кабелів і комп’ютерного центру в Амагері, що дозволило відстежувати трафік даних Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, датських політичних інститутів і “шведських військових”. За деякими даними, одним з об’єктів шпигунства була програма шведського багатоцільового винищувача 4-го покоління “Гріпен”.