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Швеция и Норвегия ожидают объяснений от Дании относительно слежки за их политиками

Киев • УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной в воскресенье информации о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за политиками северных королевств в 2013 году. Об этом в понедельник сообщает норвежский телеканал ТV2, пишет УНН.

Швеция и Норвегия ожидают объяснений от Дании относительно слежки за их политиками

Детали

“Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов. И мы должны увидеть ответ политиков в Дании”, — приводит телеканал слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Хультквист обсудил вопрос с норвежским коллегой Франком Бакке-Енсеном. “Мы серьезно относимся к обвинениям (в шпионаже)”, — отметил последний.

Министр обороны Дании Трине Брамсен отказалась от интервью, но в письменном комментарии пояснила: “Вопросы разведки обсуждаются в профильном комитете парламента. В более общем плане я могу сказать, что это правительство придерживается той же позиции, что и бывший премьер-министр в 2013 и 2014 годах — систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо”.

АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.

Контекст

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями — выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и “шведских военных”. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения “Грипен”.

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