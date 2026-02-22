Швеція подарує п'ять островів, але лише на рік
Київ • УНН
За незвичайною ініціативою стоїть влада Швеції спільно з туристичною організацією Visit Sweden. Щоб взяти участь у ній, потрібно записати хвилинне відео та пояснити, чому саме ви гідні стати "хрещеним острова".
Незвичайну акцію вигадали у Швеції - країні з найбільшою кількістю островів у світі. Тут їх налічується 267 570, і п'ять із них вирішили тимчасово "подарувати" будь-кому, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
За даними видання, щасливчики отримають офіційний титул "хресного острова" та зможуть користуватися ним рівно рік. Протягом цього часу переможці зможуть розбити табір, купатися чи запросити на свій острів друзів – все безкоштовно. Щоправда, "хрещені" не зможуть змінити назву острова, а крім того, у Швеції діє право загального доступу до природи - Allemansrätten, тому інші люди також зможуть відвідувати острови.
Подати заявку можна до 17 квітня 2026 року. Щоправда, є одна важлива умова: учасник не має бути мільярдером. Як зазначають організатори, ідея в тому, щоб "переосмислити розкіш - як простоту, спокій та свободу на природі, а не як матеріальний достаток".
