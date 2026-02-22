$43.270.00
19:57 • 2366 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 7222 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 17603 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 25046 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 27287 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 42141 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 49424 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 40329 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 65048 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 69026 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Графіки відключень електроенергії
Швеція подарує п'ять островів, але лише на рік

Київ • УНН

 • 64 перегляди

За незвичайною ініціативою стоїть влада Швеції спільно з туристичною організацією Visit Sweden. Щоб взяти участь у ній, потрібно записати хвилинне відео та пояснити, чому саме ви гідні стати "хрещеним острова".

Швеція подарує п'ять островів, але лише на рік

Незвичайну акцію вигадали у Швеції - країні з найбільшою кількістю островів у світі. Тут їх налічується 267 570, і п'ять із них вирішили тимчасово "подарувати" будь-кому, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

За даними видання, щасливчики отримають офіційний титул "хресного острова" та зможуть користуватися ним рівно рік. Протягом цього часу переможці зможуть розбити табір, купатися чи запросити на свій острів друзів – все безкоштовно. Щоправда, "хрещені" не зможуть змінити назву острова, а крім того, у Швеції діє право загального доступу до природи - Allemansrätten, тому інші люди також зможуть відвідувати острови.

За незвичайною ініціативою стоїть влада Швеції спільно з туристичною організацією Visit Sweden. Щоб взяти участь у ній, потрібно записати хвилинне відео та пояснити, чому саме ви гідні стати "хрещеним острова". Мінімальний вік – 18 років, організатори оплатять квитки до Швеції та назад для двох осіб. Щоправда, останній відрізок шляху безпосередньо на острів доведеться подолати самостійно – на човні чи каяку.

Подати заявку можна до 17 квітня 2026 року. Щоправда, є одна важлива умова: учасник не має бути мільярдером. Як зазначають організатори, ідея в тому, щоб "переосмислити розкіш - як простоту, спокій та свободу на природі, а не як матеріальний достаток".

Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу17.12.25, 16:28 • 21130 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Нерухомість
Швеція