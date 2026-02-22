Швеция подарит пять островов, но только на год

Необычную акцию придумали в Швеции – стране с наибольшим количеством островов в мире. Здесь их насчитывается 267 570, и пять из них решили временно "подарить" любому желающему, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным издания, счастливчики получат официальный титул "крестного острова" и смогут пользоваться им ровно год. В течение этого времени победители смогут разбить лагерь, купаться или пригласить на свой остров друзей – все бесплатно. Правда, "крестные" не смогут изменить название острова, а кроме того, в Швеции действует право общего доступа к природе – Allemansrätten, поэтому другие люди также смогут посещать острова.

За необычной инициативой стоят власти Швеции совместно с туристической организацией Visit Sweden. Чтобы принять участие в ней, нужно записать минутное видео и объяснить, почему именно вы достойны стать "крестным острова". Минимальный возраст – 18 лет, организаторы оплатят билеты в Швецию и обратно для двух человек. Правда, последний отрезок пути непосредственно на остров придется преодолеть самостоятельно – на лодке или каяке.

Подать заявку можно до 17 апреля 2026 года. Правда, есть одно важное условие: участник не должен быть миллиардером. Как отмечают организаторы, идея в том, чтобы "переосмыслить роскошь – как простоту, спокойствие и свободу на природе, а не как материальный достаток".

