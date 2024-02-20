Швеція готує Україні рекордний пакет зброї

Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги за весь час. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомило шведське видання Dagens Nyheter, передає УНН.

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Зазначається, що загальна вартість пакета становить 700 млн доларів. Йдеться про військову техніку, але номенклатура не приводиться.

Видання зазначає, що вміст пакета мають оголосити у вівторок.

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