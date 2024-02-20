Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия
Киев • УНН
Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.
Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи за все время. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило шведское издание Dagens Nyheter, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общая стоимость пакета составляет 700 млн долларов. Речь идет о военной технике, но номенклатура не приводится.
Издание отмечает, что содержимое пакета должны объявить во вторник.
Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации18 февраля 2024, 04:33 • 118086 просмотров
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия
Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.
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