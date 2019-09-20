Шустер подасть в суд на Коломойського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Телеведучий Савік Шустер подасть в суд на Ігоря Коломойського. Про це журналіст оголосив під час ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером", передає УНН.
"Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського про захист честі і гідності, і, врешті-решт моєї професійної придатності", - сказав Шустер.
Ведучий пояснив, що мова йде про ситуацію, коли ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера було знято з ефіру телеканалу "1+1".
У той же час, в одному з інтерв'ю Ігор Коломойський заявив, що його телеканал зняв з ефіру передачу Савіка Шустера через те, що той нібито брав гроші у запрошених за участь в програмах.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував розмову з Коломойським.