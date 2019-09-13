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Зеленський прокоментував розмову з Коломойським

Зеленський прокоментував розмову з Коломойським

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з бізнесменом Ігорем Коломойським він говорив про те, що "всі повинні жити по правилах", а "монополії не буде". Про це він сказав журналістам після виступу на 16-й щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" у Києві, передає кореспондент УНН.

"Якщо чесно, щоб довго не говорити, – всі повинні жити по правилах, монополії не буде для всіх, в тому числі для пана Коломойського, і, дійсно, щоб він сприяв тому, щоб ціни будь-які, пов’язані з комуналкою, знижувалися. Усі розуміють, що повинний бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше", - сказав Президент, відповідаючи на питання, про що він говорив з Коломойським.

Він також підтвердив, що частина розмови під час зустрічі стосувалася Центренерго.

Як повідомляв УНН, 10 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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