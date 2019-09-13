Зеленский прокомментировал разговор с Коломойским

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79873 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113872 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120637 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149030 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 188973 просмотра

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Зеленский прокомментировал разговор с Коломойским

Зеленский прокомментировал разговор с Коломойским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с бизнесменом Игорем Коломойским он говорил о том, что "все должны жить по правилам", а "монополии не будет". Об этом он сказал журналистам после выступления на 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Если честно, чтобы долго не говорить - все должны жить по правилам, монополии не будет для всех, в том числе для господина Коломойского, и, действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы цены любые, связанные с коммуналкой, снижались. Все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - сказал Президент, отвечая на вопрос, о чем он говорил с Коломойским.

Он также подтвердил, что часть разговора во время встречи касалась Центрэнерго.

Как сообщал УНН, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

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