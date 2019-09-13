Зеленский прокомментировал разговор с Коломойским

"Если честно, чтобы долго не говорить - все должны жить по правилам, монополии не будет для всех, в том числе для господина Коломойского, и, действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы цены любые, связанные с коммуналкой, снижались. Все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - сказал Президент, отвечая на вопрос, о чем он говорил с Коломойским.

Он также подтвердил, что часть разговора во время встречи касалась Центрэнерго.

Как сообщал УНН, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.