Зеленський зустрівся з Коломойським: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє Офіс Президента в Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що в Офісі співрозмовники обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також йшлося про енергетичну сферу.
В ОП нагадали, що у червні під час форуму “Діалог бізнесу та влади” Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем.
Нагадаємо, раніше Коломойський розповів про свої контакти з Президентом Володимиром Зеленським після його інавгурації.