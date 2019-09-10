Зеленский встретился с Коломойским: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Офис Президента в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что в Офисе собеседники обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.
В ОП напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.
Напомним, ранее Коломойский рассказал о своих контактах с Президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.