Шторм на Азовському узбережжі: рятувальники евакуювали 11 людей з острова Бірючий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Внаслідок негоди на Азовському узбережжі рятувальники евакуювали 11 людей з острова Бірючий. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівки, передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, з 20 по 22 листопада, впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (а це ознаки небезпечного метеорологічного явища, про яке інформували співробітники Гідрометцентру та рятувальники) призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у смт Кирилівка Якимівського району. Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою.
"Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл 11 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ДСНС, наразі повідомлень про необхідність надання допомоги пов’язаної з негодою від мешканців смт Кирилівка не надходило. Інженерна техніка та особовий склад перебуватимуть на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Підрозділи Головного управління знаходяться в оперативній готовності до дій за призначенням.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі внаслідок шторму затопило близько 40 баз відпочинку.