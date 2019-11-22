На Запоріжжі внаслідок шторму затопило близько 40 баз відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Запоріжжі, в смт Кирилівка, внаслідок шторму вода затопила близько 40 баз відпочинку. Про це повідомила пресслужба ДСНС в Запорізькій області.
На узбережжі Азовського моря на Запоріжжі вирує штормова погода. Внаслідок негоди вода залила бази відпочинку, а острів Бірючий відрізала від суходолу – піщана дорога затоплена.
"Станом на 11:00 22 листопада на території смт Кирилівка штормова погода не стихає: посилення східного вітру 20 м/с, пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. На даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру", - йдеться у повідомленні.
Двоє людей, охоронці бази відпочинку "Мрія", внаслідок затоплення не могли самотужки покинути базу - рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до суші.
У селищній раді смт Кирилівка відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків негоди. З смт Семенівка у Кирилівку для надання оперативної допомоги людям, які перебувають на острові Бірючий, перевезли плаваючий транспортер. Наразі на острові перебуває близько 40 людей.
У ДСНС зазначили, що подібні стихійні лиха щорічно виникають у прибережній зоні та пов’язані зі зміною циклонів і сильними поривами вітру. У відомстві наголосили, що контролюють ситуацію на узбережжі.
Нагадаємо, танкер в шторм сів на мілину біля Одеси, екіпаж відмовився від евакуації.