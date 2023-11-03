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Шторм "Кіаран" охопив Західну Європу: через повені страждає Італія, є жертви

Київ • УНН

 • 233526 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За останні декілька днів шторм "Кіаран" викликав екстремальні явища на більшій частині Європи. Зокрема сильно вдарив по Італії - повідомляється про повені, троє людей загинули, шестеро зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на британську службу новин BBC.

Шторм "Кіаран" охопив Західну Європу: через повені страждає Італія, є жертви

Деталі

Шторм "Кіаран" продовжує вирувати на заході Європи, минулої доби стихійне лихо дійшло до Італії. У центрі країни, у регіоні Тоскана, - проливні дощі та повені. Наразі відомо, що річка Бізенціо і деякі струмки розлилися в декількох місцях.

Кілька лікарень були затоплені, тисячі людей залишилися без електрики.

Щодо втрат – внаслідок стихійного лиха троє людей похилого віку загинули, ще шестеро зникли безвісти.

Довідково

"Кіаран" - це дуже глибокий і великий циклонічний вихор з тиском близько 960 гПа (гектопаскаль, одиниця виміру атмосферного тиску). Шторм "Кіаран" викликає екстремальні явища на більшій частині Європи, які можна порівняти з тими, які пов’язані з ураганом категорії 3. Ураган категорії 3 або вище (максимум 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона) визначається як "великий ураган" і тому потрапляє в сімейство найбільш екстремальних явищ.

Що було раніше

Шторм "Кіаран" з сильним вітром і проливним дощем останні декілька діб проходить країнами Західної Європи. Французька метеослужба у четвер, 2 листопада, повідомила про рекордну швидкість вітру 180 кілометрів на годину вздовж узбережжя регіону Бретань. Поліція Франції підтвердила загибель однієї людини через наслідки лиха, також постраждали 15 людей, а близько 1,2 мільйона домогосподарств країни тривалий час залишалися без електрики.

На узбережжі Іспанії хвилі сягали 8-9 метрів. За даними екстрених служб, у Мадриді, через сильний вітер впало дерево, загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Були скасовані рейси у аеропортах країни.

У Великій Британії сотні шкіл були змушені зачинити свої двері, також повідомлялося про зупинки в роботі транспортного сполучення.

Також було скасовано сотні авіарейсів в Нідерландах, окрім того, через шторм було обмежено судноплавство на Північному морі.

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