Шторм "Кіаран" охопив Західну Європу: через повені страждає Італія, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За останні декілька днів шторм "Кіаран" викликав екстремальні явища на більшій частині Європи. Зокрема сильно вдарив по Італії - повідомляється про повені, троє людей загинули, шестеро зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на британську службу новин BBC.
Деталі
Шторм "Кіаран" продовжує вирувати на заході Європи, минулої доби стихійне лихо дійшло до Італії. У центрі країни, у регіоні Тоскана, - проливні дощі та повені. Наразі відомо, що річка Бізенціо і деякі струмки розлилися в декількох місцях.
Кілька лікарень були затоплені, тисячі людей залишилися без електрики.
Щодо втрат – внаслідок стихійного лиха троє людей похилого віку загинули, ще шестеро зникли безвісти.
Довідково
"Кіаран" - це дуже глибокий і великий циклонічний вихор з тиском близько 960 гПа (гектопаскаль, одиниця виміру атмосферного тиску). Шторм "Кіаран" викликає екстремальні явища на більшій частині Європи, які можна порівняти з тими, які пов’язані з ураганом категорії 3. Ураган категорії 3 або вище (максимум 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона) визначається як "великий ураган" і тому потрапляє в сімейство найбільш екстремальних явищ.
Що було раніше
Шторм "Кіаран" з сильним вітром і проливним дощем останні декілька діб проходить країнами Західної Європи. Французька метеослужба у четвер, 2 листопада, повідомила про рекордну швидкість вітру 180 кілометрів на годину вздовж узбережжя регіону Бретань. Поліція Франції підтвердила загибель однієї людини через наслідки лиха, також постраждали 15 людей, а близько 1,2 мільйона домогосподарств країни тривалий час залишалися без електрики.
На узбережжі Іспанії хвилі сягали 8-9 метрів. За даними екстрених служб, у Мадриді, через сильний вітер впало дерево, загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Були скасовані рейси у аеропортах країни.
У Великій Британії сотні шкіл були змушені зачинити свої двері, також повідомлялося про зупинки в роботі транспортного сполучення.
Також було скасовано сотні авіарейсів в Нідерландах, окрім того, через шторм було обмежено судноплавство на Північному морі.
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