Шторм "Киаран" охватил Западную Европу: из-за наводнений страдает Италия, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последние несколько дней шторм "Киаран" вызвал экстремальные явления на большей части Европы. В частности сильно ударил по Италии - сообщается о наводнениях, три человека погибли, шестеро пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британскую службу новостей BBC.
Детали
Шторм "Киаран" продолжает бушевать на западе Европы, за прошедшие сутки стихийное бедствие дошло до Италии. В центре страны, в регионе Тоскана, - проливные дожди и наводнения. Известно, что река Бизенцио и некоторые ручьи разлились в нескольких местах.
Несколько больниц были затоплены, тысячи людей остались без электричества.
Относительно потерь – в результате стихийного бедствия трое пожилых людей погибли, еще шестеро пропали без вести.
Справочно
"Киаран" - это очень глубокий и большой циклонический вихрь с давлением около 960 гПа (гектопаскаль, единица измерения атмосферного давления). Шторм "Киаран" вызывает экстремальные явления на большей части Европы, сравнимые с теми, которые связаны с ураганом категории 3. Ураган категории 3 или выше (максимум 5 по шкале Саффира-Симпсона) определяется как "большой ураган" и поэтому попадает в семейство наиболее экстремальных явлений.
Что было ранне
Шторм "Киаран" с сильным ветром и проливным дождем последние несколько суток продвигается по странам Западной Европы. Французская метеослужба в четверг, 2 ноября, сообщила о рекордной скорости ветра 180 километров в час вдоль побережья региона Бретань. Полиция Франции подтвердила гибель одного человека из-за последствий бедствия, также пострадали 15 человек, а около 1,2 миллиона домохозяйств страны длительное время оставались без электричества.
На побережье Испании волны достигали 8-9 метров. По данным экстренных служб, в Мадриде, из-за сильного ветра упало дерево, погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Были отменены рейсы в аэропортах страны.
В Великобритании сотни школ были вынуждены закрыть свои двери, также сообщалось об остановках в работе транспортного сообщения.
Также были отменены сотни авиарейсов в Нидерландах, кроме того, из-за шторма было ограничено судоходство на Северном море.
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