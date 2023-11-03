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Шторм "Киаран" охватил Западную Европу: из-за наводнений страдает Италия, есть жертвы

Киев • УНН

 • 233526 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последние несколько дней шторм "Киаран" вызвал экстремальные явления на большей части Европы. В частности сильно ударил по Италии - сообщается о наводнениях, три человека погибли, шестеро пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британскую службу новостей BBC.

Шторм "Киаран" охватил Западную Европу: из-за наводнений страдает Италия, есть жертвы

Детали

Шторм "Киаран" продолжает бушевать на западе Европы, за прошедшие сутки стихийное бедствие дошло до Италии. В центре страны, в регионе Тоскана, - проливные дожди и наводнения. Известно, что река Бизенцио и некоторые ручьи разлились в нескольких местах.

Несколько больниц были затоплены, тысячи людей остались без электричества.

Относительно потерь – в результате стихийного бедствия трое пожилых людей погибли, еще шестеро пропали без вести.

Справочно

"Киаран" - это очень глубокий и большой циклонический вихрь с давлением около 960 гПа (гектопаскаль, единица измерения атмосферного давления). Шторм "Киаран" вызывает экстремальные явления на большей части Европы, сравнимые с теми, которые связаны с ураганом категории 3. Ураган категории 3 или выше (максимум 5 по шкале Саффира-Симпсона) определяется как "большой ураган" и поэтому попадает в семейство наиболее экстремальных явлений.

Что было ранне

Шторм "Киаран" с сильным ветром и проливным дождем последние несколько суток продвигается по странам Западной Европы. Французская метеослужба в четверг, 2 ноября, сообщила о рекордной скорости ветра 180 километров в час вдоль побережья региона Бретань. Полиция Франции подтвердила гибель одного человека из-за последствий бедствия, также пострадали 15 человек, а около 1,2 миллиона домохозяйств страны длительное время оставались без электричества.

На побережье Испании волны достигали 8-9 метров. По данным экстренных служб, в Мадриде, из-за сильного ветра упало дерево, погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Были отменены рейсы в аэропортах страны.

В Великобритании сотни школ были вынуждены закрыть свои двери, также сообщалось об остановках в работе транспортного сообщения.

Также были отменены сотни авиарейсов в Нидерландах, кроме того, из-за шторма было ограничено судоходство на Северном море.

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