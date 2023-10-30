Через тропічний шторм "Пілар" у Сальвадорі оголошено режим НС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влада Сальвадору оголосила червоний рівень тривоги та надзвичайну ситуацію через тропічний шторм "Пілар". Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію Reuters.
Деталі
За прогнозами синоптиків, тропічний шторм може торкнутися Сальвадору і південної Гватемали у найближчу добу.
Обсерваторія загроз Міністерства навколишнього середовища та природних ресурсів Сальвадору (MARN) попередила про високу ймовірність міських повеней і раптових повеней, а також зсувів, падіння дерев і гілок.
Уряд оголосив найвищий за чотири ступеневою шкалою «червоний» рівень небезпеки та призупинив заняття.
Указ уряду Сальвадору також надає повноваження місцевому управлінню цивільного захисту щодо заходів обов'язкової евакуації населення із "використанням необхідних механізмів примусу з метою захисту права на життя".
Доповнення
Тим часом в Мексиці в результаті урагану "Отіс" загинули щонайменше тридцять дев’ять осіб.
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