Из-за тропического шторма "Пилар" в Сальвадоре объявлен режим ЧС

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 14701 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 27971 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 110087 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 39785 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 98762 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156219 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 150775 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153565 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159498 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167937 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 53420 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 50916 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 54032 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 48866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 14653 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55823 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 110012 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 233499 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 286464 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 9316 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 42858 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42083 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55586 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76858 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Из-за тропического шторма "Пилар" в Сальвадоре объявлен режим ЧС

Киев • УНН

 • 47546 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Власти Сальвадора объявили красный уровень тревоги и чрезвычайную ситуацию из-за тропического шторма "Пилар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Reuters.

Из-за тропического шторма "Пилар" в Сальвадоре объявлен режим ЧС

Детали

По прогнозам синоптиков, тропический шторм может затронуть Сальвадор и Южную Гватемалу в ближайшие сутки.

Обсерватория угроз Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора (MARN) предупредила о высокой вероятности городских наводнений и внезапных наводнений, а также оползней, падений деревьев и ветвей.

Правительство объявило самый высокий по четырехступенчатой шкале «красный» уровень опасности и приостановил занятия.

Указ правительства Сальвадора также предоставляет полномочия местному управлению гражданской защиты в отношении мер обязательной эвакуации населения с "использованием необходимых механизмов принуждения с целью защиты права на жизнь".

Дополнение

Между тем в Мексике в результате урагана "Отис" погибли по меньшей мере тридцать девять людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ликвидация последствий непогоды: свет вернули более 250 тысячам семей — ДТЭК

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18