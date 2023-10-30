Из-за тропического шторма "Пилар" в Сальвадоре объявлен режим ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Власти Сальвадора объявили красный уровень тревоги и чрезвычайную ситуацию из-за тропического шторма "Пилар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Reuters.
Детали
По прогнозам синоптиков, тропический шторм может затронуть Сальвадор и Южную Гватемалу в ближайшие сутки.
Обсерватория угроз Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора (MARN) предупредила о высокой вероятности городских наводнений и внезапных наводнений, а также оползней, падений деревьев и ветвей.
Правительство объявило самый высокий по четырехступенчатой шкале «красный» уровень опасности и приостановил занятия.
Указ правительства Сальвадора также предоставляет полномочия местному управлению гражданской защиты в отношении мер обязательной эвакуации населения с "использованием необходимых механизмов принуждения с целью защиты права на жизнь".
Дополнение
Между тем в Мексике в результате урагана "Отис" погибли по меньшей мере тридцать девять людей.
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