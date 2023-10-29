Ліквідація наслідків негоди: світло повернули понад 250 тисячам родин — ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків штормової погоди. Енергетики вже повернули світло 257 940 родинам. Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі, пише УНН.
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"Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки стихії, що вирувала на території всієї Київщини з ночі 27 жовтня.
За добу відновили роботу 273 ліній 10 кВ та 6 871 трансформаторної підстанції, повернули світло 257 940 родинам",– йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі ще 148 бригад продовжують працювати над відновленням ще 126 ліній 10 кВ та 2 472 трансформаторних підстанцій. Без світла поки що залишаються 72 674 домівок.
Роботи ускладнені великою кількістю повалених дерев та обірваних проводів.
Погодні умови стабілізувались, і в планах енергетиків до кінця доби заживити всі лінії 10 кВ, після чого працюватимуть над точковими заявками.
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