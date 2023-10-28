Буревій у Києві: кількість постраждалих зросла, поривами вітру пошкоджено найбільший прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через буревій у Києві загинуло двоє людей, постраждало - 8, повідомили у суботу у КМВА. Як зазначили у КМДА, серед наслідків негоди - пошкодження поривами вітру найбільшого прапора України, пише УНН.
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"Станом на 18:30 в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру: загинуло – 2 чоловіки, постраждало – 8 осіб", - ідеться у повідомленні.
Деталі
"Також поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Його замінять на підготовлене запасне полотнище одразу після поліпшення погодних умов", - повідомили у КМДА.
Як повідомили у КМВА, загалом ситуація наступна:
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- Пошкоджено житлових будинків – 2
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- Пошкоджено дах будинку – 17
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- Пошкоджено кіосків – 3
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- Пошкоджено автомобілів – 10
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- Падіння банерів внаслідок пориву вітру – 1
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- Небезпечні конструкції (металеві, паркани, вікна) – 8
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- Повалено дерев – 203
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- Пошкоджено дерев – 130
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- Падіння дерев на проїжджій частині – 25
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- Падіння дерев на проїжджій частині – 23
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- Падіння дерев на трамвайні колії – 3
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За даними КМДА, наразі пошкоджено або повалено понад 780 дерев.
"Пасажирський транспорт працює в повному обсязі. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу відновлено. Дороги проїзні, обмежень руху немає", - вказали у КМДА.
При цьому КМВА додали, що "на вулиці Дніпровська Набережна, попередньо, від поривів сильного вітру, на проїжджу частину впав світлофор".
Внаслідок чого був був заблокований весь рух по вулиці Дніпровська Набережна в бік Дарницького мосту.
"Силами екіпажу Муніципальної охорони міста та небайдужих водіїв світлофор був прибраний з проїжджої частини на узбіччя. Рух транспорту розблоковано", - повідомили у КМВА.
Оперативна інформація оновлюється і уточнюється.
Триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби.
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