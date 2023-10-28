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Буревій у Києві: кількість постраждалих зросла, поривами вітру пошкоджено найбільший прапор України

Київ • УНН

 • 143587 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через буревій у Києві загинуло двоє людей, постраждало - 8, повідомили у суботу у КМВА. Як зазначили у КМДА, серед наслідків негоди - пошкодження поривами вітру найбільшого прапора України, пише УНН.

Буревій у Києві: кількість постраждалих зросла, поривами вітру пошкоджено найбільший прапор України

Цитата

"Станом на 18:30 в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру: загинуло – 2 чоловіки, постраждало – 8 осіб", - ідеться у повідомленні.

Деталі

"Також поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Його замінять на підготовлене запасне полотнище одразу після поліпшення погодних умов", - повідомили у КМДА.

Як повідомили у КМВА, загалом ситуація наступна:

  • Пошкоджено житлових будинків – 2
  • Пошкоджено дах будинку – 17
  • Пошкоджено кіосків – 3
  • Пошкоджено автомобілів – 10
  • Падіння банерів внаслідок пориву вітру – 1
  • Небезпечні конструкції (металеві, паркани, вікна) – 8
  • Повалено дерев – 203
  • Пошкоджено дерев – 130
  • Падіння дерев на проїжджій частині – 25
  • Падіння дерев на проїжджій частині – 23
  • Падіння дерев на трамвайні колії – 3

За даними КМДА, наразі пошкоджено або повалено понад 780 дерев.

"Пасажирський транспорт працює в повному обсязі. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу відновлено. Дороги проїзні, обмежень руху немає", - вказали у КМДА.

При цьому КМВА додали, що "на вулиці Дніпровська Набережна, попередньо, від поривів сильного вітру, на проїжджу частину впав світлофор".

Внаслідок чого був був заблокований весь рух по вулиці Дніпровська Набережна в бік Дарницького мосту.

"Силами екіпажу Муніципальної охорони міста та небайдужих водіїв світлофор був прибраний з проїжджої частини на узбіччя. Рух транспорту розблоковано", - повідомили у КМВА.

Оперативна інформація оновлюється і уточнюється.

Триває ліквідація наслідків негоди. Задіяні всі необхідні служби.

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